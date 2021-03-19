Челябинские дорожники перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Снегопад обрушился сегодня днем Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня, 19 марта, на Челябинск обрушился снегопад, поэтому дорожники перешли на усиленный режим работы. Подрядчики выпустят больше людей и техники для уборки улиц, дежурство будет идти в круглосуточном режиме.

— По прогнозу погоды снег закончится только завтра вечером, — добавили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Просим отнестись с пониманием и не создавать помех при уборке улично-дорожной сети города.

А сегодня в челябинском зоопарке проснулся медведь Степан. Создается ощущение, что сделал он это рановато.

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