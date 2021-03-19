Облсуд оставил в СИЗО челябинского полицейского, скрывшегося с места смертельного ДТП

Полицейского уволят из органов, если докажут вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО полицейского, который устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии. Сторона защиты просила отменить решение Советского районного суда, а в качестве меры пресечения посадить виновника аварии под домашний арест.

— Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого на постановление Советского районного суда от 27 февраля 2021 года, оставил без изменения судебный акт первой инстанции, — рассказала в пресс-службе Челябинского областного суда.

Полицейский обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности, сопряженное с оставлением места преступления».

Напомним, авария произошла 22 февраля, когда пьяный полицейский вместе с пассажиром ехал по улице Кузнецова на Lada Granta. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. После этого виновник аварии скрылся с места ДТП, а его пассажир скончался от полученных травм. Пассажирка другой машины была госпитализирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru