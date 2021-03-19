На месте Челябинской городской свалки высадят деревья и заложат дендрарий

Фото: Министерство экологии Челябинской области

Второй этап рекультивации челябинской свалки начнется в апреле этого года. Так называемое тело свалки получит зеленый покров, там высадят деревья и заложат дендрарий. Таким образом, уже в этом году на месте, куда раньше сбрасывали отходы, появится зеленый холм. Что касается экопарка, то не стоит его ждать здесь раньше, чем через 15 лет. Столько времени нужно для того, чтобы свалка перестала оказывать влияние на окружающую среду.

— На сегодня большая часть технических работ завершена, — рассказал министр экологии Сергей Лихачев. — Тело свалки сформировано на 100 процентов. Более 17,5 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов надежно укрыты высокотехнологичными материалами.

Челябинская городская свалка — одна из крупнейших свалок в России в городской черте. Она функционировала с 1949 по 2018 годы, пока официально не закрылась. После рекультивации ожидается, что количество выбросов снизится на 30%, также не будет угрозы попадания токсичных веществ в реку Миасс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru