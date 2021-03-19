Перезагрузка бизнеса прошла в Челябинске

Мероприятие открыли заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Основными спикерами выступили известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и не менее известный основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов. Также в мероприятии приняла участие эксперт по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии Виктория Шиманская. Слушателями и зрителями форума стали около 4 000 южноуральских предпринимателей.

Важной частью «СБЕР Бизнес | Live» и его главной особенностью стал разбор реальных кейсов двух челябинских компаний — студии изготовления и продажи мебели «Stilliano» и шоу-рума женской одежды «Dress.rus». В формате ток-шоу герои поделились своими проблемами и получили уникальные советы от экспертов, которые могут применяться для развития бизнеса и остальных участников форума.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Для Сбера развитие предпринимательства — одна из ключевых задач. И этот форум — только один из небольших этапов нашей работы в этом направлении. Для многих предпринимателей Сбор стал основным партнером — так, в 2020 году свои первые счета в банке открыли 15 200 клиентов. В том числе в рамках реализации мер господдержки было выдано 3700 льготных кредитов клиентам малого бизнеса на сумму 3,9 млрд рублей. Кроме того, в период локдауна оперативно были предоставлены кредитные каникулы — такой мерой поддержки воспользовались более 1 000 клиентов.

Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» — событие, направленное на развитие малого бизнеса. Организатором мероприятия выступает Сбербанк совместно с образовательной платформой для предпринимателей «Деловая среда». Помимо Челябинска, подобные форумы прошли в Оренбурге, Барнауле, Ставрополе, Вологде, Омске. На очереди — Волгоград, Кемерово и Уфа. Всего бизнес-форум пройдет в 20 городах России.

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