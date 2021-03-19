Челябинцев будут прививать от коронавируса в ТРК 20 февраля с 10:00 до 16:00

Ранее в ТРК только сдавали анализ ПЦР Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области рассказал, где пройдет бесплатная вакцинация от коронавируса. По данным ведомства, 20 марта с 10:00 до 16:00 прививку можно будет сделать в ТРК «Алмаз». При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

— На месте заполняются анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в реестр, — добавили в минздраве.

Ранее в ТРК можно было сдать только анализ ПЦР. Вакцинацию же сегодня анонсировал губернатор области Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». Он так же рассказал, что не делал прививку от коронавируса, поскольку у него есть антитела.

Полное интервью с губернатором читайте в нашем материале.

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