Челябинцев будут прививать от коронавируса в ТРК 20 февраля с 10:00 до 16:00

Ранее в ТРК только сдавали анализ ПЦР
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области рассказал, где пройдет бесплатная вакцинация от коронавируса. По данным ведомства, 20 марта с 10:00 до 16:00 прививку можно будет сделать в ТРК «Алмаз». При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
— На месте заполняются анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в реестр, — добавили в минздраве.
Ранее в ТРК можно было сдать только анализ ПЦР. Вакцинацию же сегодня анонсировал губернатор области Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». Он так же рассказал, что не делал прививку от коронавируса, поскольку у него есть антитела.
Полное интервью с губернатором читайте в нашем материале.
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