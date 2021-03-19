В Росгидромете рассказали, как изменилось качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске

В городах Южного Урала периодически вводят режим НМУ из-за выбросов Фото: Андрей АБРАМОВ

Росгидромет по итогам 2020 года составил отчет о качестве атмосферного воздуха в 12 городах России, которые были включены в Федеральный проект «Чистый город» нацпроекта «Экология». В этот список также попали Магнитогорск и Челябинск.

Эксперты отметили, что качество атмосферного воздуха в Магнитогорске значительно улучшилось. Что касается Челябинска, то здесь значительных изменений не наблюдается как в худшую, так и в лучшую сторону.

Фото: Росгидромет

— По итогам 2020 года в 6 городах – участниках Федерального проекта качество воздуха характеризуется «высоким» или «очень высоким» уровнем загрязнения, — сообщил Гидромет.

Напомним, в 2020 году Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. Эксперты подсчитали, что за год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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