В Росгидромете рассказали, как изменилось качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске

В городах Южного Урала периодически вводят режим НМУ из-за выбросов
Фото: Андрей АБРАМОВ
Росгидромет по итогам 2020 года составил отчет о качестве атмосферного воздуха в 12 городах России, которые были включены в Федеральный проект «Чистый город» нацпроекта «Экология». В этот список также попали Магнитогорск и Челябинск.
Эксперты отметили, что качество атмосферного воздуха в Магнитогорске значительно улучшилось. Что касается Челябинска, то здесь значительных изменений не наблюдается как в худшую, так и в лучшую сторону.
Фото: Росгидромет
— По итогам 2020 года в 6 городах – участниках Федерального проекта качество воздуха характеризуется «высоким» или «очень высоким» уровнем загрязнения, — сообщил Гидромет.
Напомним, в 2020 году Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. Эксперты подсчитали, что за год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.
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