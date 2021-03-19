На сотрудницу налоговой инспекции в Челябинской области возбудили уголовное дело

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы налоговой инспекции Магнитогорска. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ).
По данным следствия, сотрудница налоговой инспекции в 2018 году в интересах одной из фирм внесла в документы ложную информацию об объекте налогообложения. В итоге, это нанесло ущерб государству в размере более 100 тыс рублей.
— Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СУР по Челябинской области.
Преступление было выявлено сотрудникам регионального управления ФСБ России.
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