На сотрудницу налоговой инспекции в Челябинской области возбудили уголовное дело

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы налоговой инспекции Магнитогорска. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, сотрудница налоговой инспекции в 2018 году в интересах одной из фирм внесла в документы ложную информацию об объекте налогообложения. В итоге, это нанесло ущерб государству в размере более 100 тыс рублей.

— Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СУР по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудникам регионального управления ФСБ России.

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