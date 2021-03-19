Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 20:30

На сотрудницу налоговой инспекции в Челябинской области возбудили уголовное дело

Она внесла в документы ложную информацию в интересах коммерческой фирмы
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы налоговой инспекции Магнитогорска. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, сотрудница налоговой инспекции в 2018 году в интересах одной из фирм внесла в документы ложную информацию об объекте налогообложения. В итоге, это нанесло ущерб государству в размере более 100 тыс рублей.

— Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СУР по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудникам регионального управления ФСБ России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru