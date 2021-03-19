В Челябинске на ходу вспыхнул грузовик

Фото: vk.com / На дорогах Челябинска 74

Инцидент произошел сегодня, 19 марта, на Проспекте победы недалеко от улицы Танкистов. Там во время движения загорелся грузовик. По словам очевидцев, водитель успел затормозить и вовремя покинуть транспортное средство.

На место происшествия вызвали пожарных. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, были задействованы 8 сотрудников личного состава и 2 автоцистерны. Пострадавших в ходе инцидента нет.

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