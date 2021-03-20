Прокуратура возбудила дело после того, как упавший с крыши снег травмировал женщину в Челябинской области

После инцидента пострадала 45-летняя женщина Фото: Тимур ХАНОВ

Накануне в городе Миньяр Челябинской области женщина получила травмы головы после того, как на нее с крыши упал снег. Прокуратура тут же провела проверку и возбудила уголовное дело. Известно, что 45-летнюю женщину госпитализировали, сейчас она находится в больнице.

— Материалы проверки направлены в следственный орган, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, после инцидента губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание руководству района оказать необходимую помощь пострадавшей. Глава Ашинского района сегодня собирается приехать в Миньяр, чтобы разбираться с ситуацией.

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