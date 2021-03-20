Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области озвучил свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство 20 марта, в регионе зафиксировано 55 160 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 140 южноуральцев, в числе которых не оказалось школьников. При этом болезнь перебороли 241 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 48 287 жителей региона. В больничных палатах под наблюдением врачей остаются 4 581 пациент.

За прошедшие сутки умерли еще 9 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались от самого вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru