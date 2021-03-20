Женщину, которая пострадала от упавшего с крыши снега, на реанимобиле повезли в Челябинск

После инцидента возбудили уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщину из Миньяра, которая пострадала от упавшего с крыши снега, на реанимобиле повезли в Челябинск. Такое решение приняли после консилиума врачей.

— У пострадавшей женщины от схода снега в Миньяре состояние стабильное, — сообщили в минздраве Челябинской области.

Известно, что пострадавшая женщина является матерью-опекуном 16-летней девочки, с которой сейчас работают службы социальной защиты.

Напомним, инцидент случился накануне в городе Миньяр Челябинской области. На голову женщины с крыши упал снег, и она травмировалась. После этого женщину госпитализировали, а прокуратура провела проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело.

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