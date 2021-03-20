Умерла Лидия Старикова, челябинская журналистка

Фото: "Южноуральская панорама"

Сегодня, 20 марта, умерла челябинская журналистка Лидия Старикова. Лидию Владимировну называли «легендой южноуральской журналистики», ведь она посвятила этому делу всю свою жизнь. В 1964 году она устроилась корреспондентом на Челябинское телевидение и сразу запомнилась зрителям, благодаря своим ярким репортажам.

В 1968 году журналистка ушла в печать, посвятив себя газете «Вечерний Челябинск». За все эти годы Старикова завоевала авторитет среди читателей, освящая насущные проблемы города. В 2000 году она стала обозревателем газеты «Южноуральская панорама», продолжая радовать материалами, созданными своим индивидуальным стилем. Смерть Лидии Стариковой — большая потеря для журналистики. Ей был 81 год.

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