Пост мэра Котовой о ремонте в детской поликлинике Челябинска вызвал споры в социальных сетях

Фото: natalyakotova.official / instagram.com

Накануне мэр Челябинска Наталья Котова опубликовала в своем Instagram фотографии ремонта в детской поликлинике по улице Культуры. Она написала, что на все про все потребовался год, и теперь 7 тыс. детей могут получать медицинскую помощь в обновленном здании.

— Проведены ремонты в регистратуре, картохранилище, холлах, кабинетах, туалетах, в том числе для маломобильных групп населения, — написала Котова.

Фото: natalyakotova.official / instagram.com

По словам главы города, к созданию интерьеров привлекли профессиональных дизайнеров, но у горожан появилось много вопросов к увиденному результату. В комментариях под постом некоторые челябинцы посчитали рисунки на стенах безвкусными.

Андрей Фролов: — Очень сомнительный дизайн. Все намешано в кучу, куча разных цветов, которые не сочетаются. Это точно профессионалы делали? — задается вопросом Андрей Фролов.

— Очень плохая цветовая гамма и мебель. Мне жаль наши поколения, которые растут в этой безвкусице и мраке, — пишет пользователь с псевдонимом Эндрю Спутник.

— Пожалуйста, не прибегайте к услугам этих «профессиональных дизайнеров» больше никогда. Они лгут. Они не профессионалы. Это очень плохо, — считает Юлия Соловьева.

Но мнения разделились, и другие горожане имеют совсем другую точку зрения. Часть из них считает, что детям теперь будет веселее находиться в поликлинике.

— А мне нравится! Снобы, которые пишут про ярко, намешано и так далее — это детская поликлиника вообще-то. Так специально и делают, чтобы внимание детей привлечь, и они отвлекались, а не о своих болезнях думали, — пишет Анна Лихачева.

— А по-моему ремонт отличный. Все ярко, позитивно, очень красиво. Все удобно. Особенно с учетом того, что есть комната для кормления детей. Обстановка просто сказочная, — высказалась Арина Гаевская.

— В такой обстановке и деткам заболевшим повеселее как-то будет, — прокомментировала Валентина Федорова.

А как вы считаете, является ли детская поликлиника местом, где нужно прививать вкус, или достаточно просто ярких и красочных стен?

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