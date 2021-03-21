В Челябинске мошенник продал автомобиль, взятый напрокат

Прокатную LADA Granta оценили в 230 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя Челябинской области, который взял напрокат автомобиль LADA Granta, оплатив несколько дней пользования, и пропал. Оказалось, что мужчина успел продать авто.

— Злоумышленник оформил фиктивный договор купли-продажи и продал транспортное средство в соседнем регионе, вырученные деньги потратил на свои нужды, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Стоимость машины оценили в 230 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке.

О мошеннике известно, что он нигде не работает и ранее был судим.

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