Челябинский инвалид-колясочник не смог сесть в автобус из-за нечищеного снега на остановке

Пройти к автобусу непросто даже здоровому человеку Фото: Кадр видео

Активист Николай Ольховский, недавно сложивший с себя полномочия депутата, пожаловался на плохую уборку снега возле остановок. Он снял видео на где наглядно продемонстрировал, что на инвалидной коляске невозможно сесть в автобус.

— Я просто ездил в поликлинику на флюорографию. Сейчас нет ни сил, ни нервов, — пишет он.

Видеоролик был снят на остановке «24-й микрорайон». Николай Ольховский показал, как автобус не может подъехать ближе к остановке.

— Что еще я должен сделать, чтобы администрация города почистила остановки не на маленьком участке, а до конца разметки? Там лежат кучи снега, я в автобус из-за них не могу сесть. Котова, Кучитаров, Куляшов — кто поможет мне? — эмоционально заявил Николай Ольховский.

Также он показал, как сложно перейти дорогу. У коляски с электроприводом на обледенелом тротуаре буксуют колеса.

— Наталья Петровна, а челябинцы без машин не люди что ли? — обратился он к мэру города.

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