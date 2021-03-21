«Чипировали и привезли опять к нам во двор»: город в Челябинской области страдает от бродячих собак

Родители боятся отпускать детей на улицу Фото: соцсети

Стаи бродячих собак терроризируют жителей Троицка и соседнего поселка ГРЭС. В местных пабликах полно жалоб на бездомных животных, которые ничего не боятся и нападают на детей.

— Сколько будет продолжаться? Почему не отлавливают собак? Пришел ребенок, ревет в шоке, укусила собака. Этих собак отловили, чипировали и привезли опять к нам во двор. Родители будьте осторожны! — пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано Троицк», приложив фото.

В комментариях жители сомневаются, точно ли чипированные собаки укусили ребенка. Ведь по идее в отлове их кастрируют и прививают, а значит животные с бирками на ушах должны быть спокойными.

— Объясните, каким образом вы пытаетесь добиться развития туризма в Троицке, если во многих районах города разгуливают стаи бездомных собак?! — возмущается подписчик группы «Троицк».

— Ж/д вокзал, 18 часов вечера. При виде такой стаи дети забежали в магазин, даже сигнала машины не боятся, завернули на Инженерную и далее побрели. Примерно 20 собак, агрессивные, — пишут в том же паблике.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От бездомных собак страдает и челябинский парк Гагарина. Администрация ПКиО пожаловалась на бездействие службы отлова, а также сердобольных горожан, которые прикармливают животных.

Почему после отлова собак возвращают туда, откуда забрали и в каком случае животных разрешается усыплять, — об этом рассказали в минсельхозе.

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