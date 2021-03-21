«Думал, он пьян»: задержан мародер, который украл телефон умершего во время пробежки штурмана из Челябинска

Задержанный уже был судим за кражи. Фото: ГУ МВД по Омской области, предоставлено родственниками погибшего

В Омске задержали мужчину, укравшего смартфон у штурмана из Челябинска Артема Ермакова, умершего во время пробежки на стадионе. Силовики застали 41-летнего вора в квартире, которую он снимал.

— Свои действия фигурант попытался оправдать: полагал, что лежащий на земле гражданин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Похищенным у офицера телефоном фигурант пользовался некоторое время, однако позже сломал его и выбросил, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

Задержанный уже был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Напомним, все случилось летом прошлого года. Выпускник ЧВВАКУШа Артем Ермаков был переведен в Омск по службе. Во время пробежки мужчине стало плохо с сердцем, он упал и скоропостижно скончался. На камерах видеонаблюдения было видно, как через несколько минут к нему подошли два человека и, вместо того чтобы вызвать скорую, забрали у него телефон и неспеша удалились.

— Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника, — рассказали в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

— Вечная память Артему! Злоумышленникам вечный позор, — написал на своей странице тесть погибшего Владимир Ошурков.

Артему Ермакову был 31 год. У него остались жена и 3-летний сын.

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