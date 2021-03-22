В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» неизвестные разбили Toyota Land Cruiser

Фото: камера домофона "Интерсвязь"

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» неизвестные разбили внедорожник Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел 20 марта в два часа ночи возле подъезда дома № 46 по Университетской набережной.

— Автомобиль припаркован у питейного заведения. Вам повредили водительское зеркало и водительское стекло. Крышка от зеркала валяется под задним левым колесом, — написал житель в группе ВК «Академ Риверсайд | Челябинск | Жители».

Судя по всему, машина стала не случайной жертвой злоумышленников, а само нападение было спланировано. Трое мужчин подошли к дому: один из них спиной прикрыл камеру домофона, чтобы инцидент не попал на видео, а двое других пробили колеса, разбили зеркала и стекла. После этого они ушли из квартала.

Директор УК «Академ Риверсайд» Артем Клименко рассказал КП-Челябинск, что по камерам видеонаблюдения удалось отследить перемещение хулиганов.

— У нас весь микрорайон усыпан камерами системы «Академ безопасность», поэтому все передвижения злоумышленников мы знаем — откуда они пришли и куда ушли, — рассказал Артем Клименко. — Неизвестные подъехали на машине со снятыми номерами, остановились в районе дома № 121 по улице Братьев Кашириных. Затем они пешком дошли до дома № 46 по Университетской набережной и разбили машину.

Записи с камер готовы для того, чтобы передать их в полицию, однако владелец внедорожника все еще не обращался в органы.

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