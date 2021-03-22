Мэр Котова призвала своих замов выйти из кабинетов и посмотреть, как убирают снег на улицах Челябинска

Кучи снега все еще лежат на улицах Челябинска Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска обсуждали вопрос уборки улиц от снега. У подрядчиков есть определенный график, по которому они убирают конкретные участки города, но жителям он недоступен. Мэр Наталья Котова призвала обнародовать график, чтобы челябинцы знали, когда их улицу очистят.

— Жители не знают, когда их улицу будут убирать, — заявила Котова. — Если жители увидят, то и обращений будет меньше, они будут видеть и понимать, что этот участок будут убирать 24-го, этот — 25-го. Нужно проработать эти графики, однозначно разместить их на сайте администрации и КДХ.

Глава города отметила, что нужно вывезти как можно больше снега, поскольку уже идет подготовка к субботнику. Накануне она проехала по городу и увидела, что работа ведется, но есть необходимость в контроле подрядчиков. Из 47 предписаний администрации выполнено лишь 23. В связи с этим Котова предложила главам районов и своим замам лично посмотреть, как ведется работа.

— Я предлагаю выйти из кабинетов на какое-то время и походить по улицам. Без разницы, чья территория, убирает ли это подрядчик КДХ, района, управляющая компания — не принципиально, — добавила глава Челябинска. — Меня в Инстаграме приглашают походить по улице Культуры, по другой, я все улицы не смогу обойти.

Завтра главы районов и заместители мэра должны направить Котовой информацию о найденных при уборке снега проблемах.

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