В Челябинске прошел автопробег «За отмену транспортного налога»

Парламентарий сам сел за руль «Урала» и вместе с участниками автопробега проехался по городу.

— Приятно, что люди поддерживают. Эта тема касается всех автомобилистов. Отмена транспортного налога могла бы стать существенной поддержкой семейного бюджета, поскольку почти в каждой семье есть машина. Транспортный налог уже заложен в акцизе на топливо, и мы плюсом еще платим его. Получается, мы дважды платим. Хотя семь лет назад правительство планировало отменить транспортный налог. Но этого до сих пор так и не произошло. Я хотел бы, чтобы справедливость была восстановлена. И мой закон как раз об этом — о восстановлении справедливости. Когда оппоненты говорят: «Если отменят налог, на что будут дороги ремонтировать?», я отвечаю: давайте ремонтировать на один налог, который уже платим. И следить за качеством ремонта, соблюдением технологий и чтобы деньги не воровали на дорожном строительстве. И тогда все будет хорошо, — убежден парламентарий.

Законопроект Барышева нашел поддержку у большинства водителей.

Так, Юлия Капкова, экс-председатель общественного движения «За возрождение Урала» написала в своих соцсетях:

— Вожу автомобиль с 1998 года, т.е исправно плачу транспортныи налог уже 22 года. Именно поэтому обратила внимание на инициативу Андрея Барышева. Инициатива для людеи , для миллионов семеи . На мои взгляд, каждыи депутат Государственнои Думы РФ должен помнить, что он избран народом, а значит должен жить и работать для людеи , а не с мыслью: «А вдруг меня не согласуют на следующии срок».

Важно, конечно, чтобы у Андрея Викторовича все получилось.