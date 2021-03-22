В Челябинске открылась самая крупная на Урале частная офтальмологическая клиника

Шестиэтажный корпус офтальмологической клиники «Оптик-Центр» открылся в Челябинске на улице 40 лет Октября в начале 2021 года. Здание площадью шесть тысяч квадратных метров было построено за один год и четыре месяца. Объект создавался по индивидуальному проекту специально под нужды инфраструктуры офтальмологического профиля. Ресурсы новой клиники «Оптик-Центр» в пять раз превосходят возможности предыдущей клиники этой компании.

Самый ценный ресурс клиники, конечно же, ее врачи. Среди них — доктор и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, участники международных конференций. В учреждении работают 30 врачей-офтальмологов, из них десять — хирурги. В день в клинике могут провести до 200 диагностических осмотров и до 50 операций.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр здравоохранения Челябинской области Алексей Семенов посетили клинику 15 марта. Ознакомились с работой детского, операционного отделения, а также диагностического отделения для пациентов по полисам ОМС. В этом году учреждение получило заказ от государства на проведение 1180 операций и более 4 тысяч амбулаторных приемов по полисам обязательного медицинского страхования. Глава региона отметил, что мощности нового центра помогут закрыть потребность региона в этом виде медицинских услуг.

— Мне очень понравилась клиника. Плюс здесь поликлиничная база, куда можно прийти, сделать диагностику, получить консультацию, и, что очень важно, здесь можно провести любую хирургическую операцию. Важно, что это не только коммерческая основа, хотя понятно, это частная клиника. Можно и по полису ОМС получить здесь услугу. Фактически эта новая клиника позволяет закрыть на территории Челябинской области все вопросы, все задачи по оказанию офтальмологической помощи. Если раньше, это не секрет, многие жители нашей области ездили в соседние регионы, чтобы получить эти услуги, сегодня их полностью и качественно можно получить здесь, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также подчеркнул, что открытие офтальмологической клиники такого масштаба поможет развитию медицинского туризма в Челябинской области. На Южный Урал смогут приезжать пациенты со всей страны.

Адрес клиники: г. Челябинск, 40-летия Октября, 15;

Телефон: 8-800-775-78-58 (звонок бесплатный).

optic-center.ru/clinic.

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