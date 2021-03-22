Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 22 марта, в регионе зафиксировано 55 437 случаев COVID-19. За сутки вирус нашли еще у 138 человек, школьников в числе которых не оказалось. При этом выздоровели 249 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 48 790 жителей региона. В больницах под наблюдением специалистов остаются 4 340 пациентов.

За прошедшие сутки умерли еще 9 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались от самого вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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