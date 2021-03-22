В челябинской маршрутке № 85 появился льготный проезд

На маршруте № 85 ввели льготный проезд Фото: Андрей АБРАМОВ

Стало известно, что в челябинской маршрутке № 85 «Поселок Новосинеглазово — улица Мамина» появился льготный проезд. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

— Уже на семи регулярных маршрутах, которые работают по нерегулируемым тарифам, перевозятся льготные категории пассажиров, — подытожил Куляшов.

Ранее льготный проезд был введен на маршрутах № 13, 35, 36, 40, 66, и 86.

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