В 2021 году в Челябинской области отремонтируют 40 километров федеральных дорог

Трассы обновят в районе Челябинска, Златоуста и других населенных пунктов Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году в Челябинской области обновят 40 километров федеральных дорог. На трассе М-5 работы проведут в районе Златоуста (с 1754 по 1732 км) и на выезде из Челябинска (с 1860 по 1871 км), а возле села Миасское отремонтируют 10 км дороги Р-254 «Иртыш». Еще 9 км трассы А-310 починят возле Южноуральска.

— При укладке будет использован новый метод — технология устройства тонкослойного защитного покрытия из горячей битумоминеральной смеси с использованием латексной эмульсии, — рассказали в Росавтодоре. — При нем слой подгрунтовки впитывается в свежеуложенный асфальтобетон и очень прочно «припаривается» к основанию, обеспечивая идеальное сцепление между слоями.

Такая технология обеспечивает гидроизоляцию, а также повышает сцепление колес с асфальтом. Помимо этого, на отремонтированных участках нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru