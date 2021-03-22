У жителей Челябинска из крана может потечь зеленая вода

Так теплоэнергетики будут выявлять протечки Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 и 23 марта из кранов челябинцев может пойти зеленая вода, но не пугайтесь — это не радиация, и не радуйтесь — это не тархун. Это так называемый «Уранин», а добавили его теплоэнергетики, чтобы выявить возможные неполадки и протечки в трубах. Дело в том, что в Челябинске сетевая и водопроводная воды не смешиваются, а краситель добавят именно в сетевую. Поэтому, если вдруг у вас из крана побежит зеленая вода, значит, с трубами что-то не так.

— Окраситься вода в зеленый цвет в кране может только в случае неисправности внутридомовых систем многоквартирного дома, — рассказали в «УСТЭК-Челябинск». — Если вы увидели, что вода изменила цвет, обязательно сообщите об этом в управляющую и ресурсоснабжающую компании.

Уточняется, что краситель безвредный, поэтому не стоит опасаться, если вдруг из вашего крана потечет зеленая вода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru