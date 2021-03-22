На майских праздниках появятся дополнительные поезда, на которых можно уехать из Челябинска в Оренбург

Поезда будут выезжать из Екатеринбурга, проходя через Челябинск Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период майских праздников компания РЖД запустит дополнительные поезда. Увеличение рейсов коснется и жителей Челябинска, которые хотят уехать в Оренбург. Речь идет о маршруте № 121/121 Екатеринбург — Оренбург, который проходит через столицу Южного Урала.

— Поезд будет отправляться из Екатеринбурга 28, 30 апреля; 2, 4, 6, 8, 10 мая в 16:02, из Оренбурга 30 апреля; 2, 4, 6, 8, 10, 12 мая в 17:15, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Приобрести билеты можно в мобильном приложении и на сайте РЖД, а также в железнодорожных кассах.

Об увеличении рейсов сообщил и челябинский аэропорт. Куда можно будет улететь без пересадок весной и летом, читайте в нашем материале.

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