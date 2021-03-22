Год назад Челябинская область была на предпоследней строчке рейтинга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область заняла 82 место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» за прошедшую зиму. Стоит отметить, что ниже Южного Урала оказались лишь Красноярский край, Омская и Иркутская области.

Сам рейтинг формировался на основе положительных и отрицательных эпизодов, связанных с экологией. Например, за атмосферу и воздух Челябинская область получила шесть минусов — все из-за частого режима НМУ. Подпортили рейтинг и незаконные снегосвалки, выбросы, канализационные стоки и нефтепродукты, попавшие в воду.

Из положительных моментов отмечается работа волонтеров на водных объектах, а именно уборка мусора на берегах рек и озер, экологическое воспитание в школах, конкурсы, направленные на внимание к экологии, и сбор макулатуры.

К сожалению или к счастью, даже 82 место — лучше, чем осенью 2020 года, ведь тогда Челябинская область была на 83 строчке рейтинга, а весной и вовсе — на 84.

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