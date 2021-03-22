Олег Колесников заявился на участие в праймериз «Единой России»

Действующий депутат Государственной Думы Олег Колесников предоставил в региональный исполком пакет документов для регистрации кандидатом на предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Он будет претендовать на мандат в Златоустовском округе, где в 2016 году одержал победу. Для Колесникова это будут уже четвертые выборы в федеральный парламент.

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 29 апреля, с 24 по 30 мая пройдет электронное внутрипартийное голосование. Победа в нем станет своеобразным пропуском на участие в выборах в Государственную Думу при поддержке «Единой России».