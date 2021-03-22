За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

Фото: предоставлено Tele2

По итогам 2020 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 96% населения, сетями 3G – 93%, а 2G – 97% жителей. В рамках развития сетевой инфраструктуры компания решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в регионах, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика.

В 2020 году Tele2 реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с «Ростелекомом» в общий портфель. Это позволяет оператору оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Двузначные темпы строительства сети. По итогам 2020 года компания увеличила число базовых станций всех технологий на 28%, количество БС LTE – на 55%. Регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская области, Санкт-Петербург и Ленинградская области. В Московском регионе общее число базовых станций выросло на 45%, при этом количество БС LTE увеличилось на 66% (включая довесы оборудования). В 2020 году Tele2 успешно завершила реализацию проекта «LTE на каждый сайт». Его результатами стало наличие базовых станций 4G на всех площадках, включая все значимые населенные пункты с населением свыше 10 тыс.

Фото: предоставлено Tele2

Развитие в области 5G и интернета вещей. Tele2 провела комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенный функционал корпоративным клиентам.

В рамках проектов по развитию 5G Tele2 успешно испытала техническое решение RAN Sharing с использованием модели единого инфраструктурного оператора. В ходе исследований компания протестировала оборудование разных вендоров: одна базовая станция была одновременно подключена к двум ядрам сети. При этом в эфире находились два кода сети различных операторов.

В начале 2020 года оператор провел первую в России прямую трансляцию на сети пятого поколения в миллиметровом диапазоне в городской среде. В августе несмотря на пандемию Tele2 предложила клиентам реально работающий пользовательский сценарий 5G: компания запустила услугу международного роуминга 5G в Швейцарии на сети оператора Sunrise. Осенью на ЦИПР-2020 Tele2 и «Ростелеком» организовали тестовую зону 5G для автоматического мониторинга состояния здоровья участников конференции. Комплексное решение с помощью технологий машинного зрения отслеживало температуру и ношение масок посетителями.

Материал предоставлен компанией Tele2