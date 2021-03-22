10 дней борьбы за жизнь: челябинские врачи спасли женщину с запущенной коронавирусной инфекцией

Пациентку с лихорадкой и повреждениями легких перевели в реанимацию Фото: Валентина ВАГАНОВА

В инфекционное отделение ГКБ №1 Челябинска поступила женщина с заболеванием коронавируса. У нее третьи сутки держалась высокая температура, а компьютерная томография показала увеличивающийся процент поражениях легких и бактериальную пневмонию. Стандартные методы лечения не приносили положительных результатов, и болезнь продолжала прогрессировать: сохранялась лихорадка, появилась дыхательная недостаточность и начал развиваться «цитокиновый шторм» (реакция иммунной системы на вирус, приводящий к повреждению собственных тканей организма — прим. ред.). После этого врачи приняли решение перевести больную в реанимацию.

— При лечении этого пациента была приобретена колонка CytoSorb для проведения процедуры цитосорбции на аппарате «Fresenium Multifiltrate», который не так давно появился в распоряжении анестезиологов-реаниматологов, — рассказывает заведующий ОРиТ круглосуточного стационара ГКБ №1 Илья Худяков. — Сорбция цитокинов – это метод вспомогательной терапии острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса и септического шока, эффективная методика предотвращения развития системного воспаления и его снижения до нетоксичного уровня с сохранением иммунной системы пациента. Спектр адсорбции позволяет колонке поглощать противовоспалительные цитокины, отвечающие за развитие медиаторной бури или «цитокинового шторма», свободный гемоглобин, миоглобин, избыточная концентрация которых приводит к развитию острого повреждения почек.

Процедура с помощью медицинского оборудования длилась 36 часов. За первые 10 часов удалось сбить высокую температуру и вывести из крови токсины. Все это время врачи находились рядом — они следили за состоянием больной с помощью специальных датчиков.

Пациентка почувствовала себя лучше только через 10 суток. Сразу после этого ее перевели в инфекционное отделение. А уже через 40 дней женщину выписали из больницы. Сейчас она находится под наблюдением участкового терапевта.

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