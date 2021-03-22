Кремль одобрил предложение губернатора Челябинской области

В перечень поручений президента России Владимира Путина вошла инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 22 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы».

Как сообщает пресс-служба главы региона, темой встречи стал вопрос исполнения поручения президента Владимира Путина об устойчивости бюджетов регионов при реализации нацпроектов, достижении национальных целей.

В перечень поручений главы государства вошла инициатива Алексея Текслера о предоставлении регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых.

По данным пресс-службы губернатора, на Южном Урале средства, поступающие в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты получат на развитие и решение вопросов местного значения. Практическим опытом наша область готова делиться с другими регионами.

На совещании губернатор Челябинской области озвучил актуальное для многих субъектов РФ предложение: проработать механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов бюджетными кредитами из федерального бюджета.

Действующий принцип заставляет регионы направлять от 1,5 % до 3,5 % собственных доходов на обслуживание долга. Более всего закредитованы регионы с низкой и средней бюджетной обеспеченностью: за ними значится почти 95 % массы госдолга.

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