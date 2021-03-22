В Челябинске успешно прооперировали кошку, оставшуюся без куска кожи

Животное нашли автомеханики во время техосмотра. Фото: Instagram.com / bagrat.vet

Ужасающая история с кошкой, которая залезла в Челябинске под капот машины и лишилась куска кожи, закончилась счастливым финалом. Животного успешно прооперировали в ветеринарной клинике «Добрый Хвост». Даже обошлось без пересадки кожи.

— Ткани молодой кошечки оказались достаточно эластичными для того, чтобы их аккуратно стянуть. Для транспозиции кожи требовалось дополнительно травмировать здоровые ткани, чтобы взять лоскут кожи для пересадки, этого удалось избежать, — написал ветеринар Баграт Агажанов в своем Instagram.

Теперь кошке предстоит пройти курс терапии, чтобы быстрее восстановиться после травмы.

Напомним, история с кошкой началась после того, как горожане привезли в один из салонов машину на техническое обслуживание. Открыв капот, механики обнаружили там животное. Вероятней всего, бездомная малышка забралась погреться поближе к двигателю, вот только у нее не было куска кожи — когда автомобиль ехал, ее замотало ремнем ГРМ. Кошку вытащили из машины и доставили в ветеринарную клинику.

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