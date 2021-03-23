Совсем скоро челябинские дети тоже смогут измерить глубину луж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, чего ждать челябинцам от погоды в ближайшие три дня. Согласно прогнозу, в Челябинской области сегодня, 24 и 25 марта в дневные часы установится плюсовая температура, максимальные значения которых будут достигать +8 °С .

Сегодня в Челябинске 0...+2 °С днем, юго-западный ветер — 3-8 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, изморозь, преимущественно без осадков.

В среду, 24 марта, еще теплее: ночью -5… -7 °С, а днем — +2… +4 °С. Без существенных осадков. В четверг, 25 марта, ниже -7 °С в ночные часы столбики термометров, по прогнозу синоптиков, ниже -7 °С опускаться не будут, днем воздух прогреется до +4… +6 °С. Погоду может омрачить разве что ветер неустойчивых направлений 1-6 метров в секунду.

В Челябинской области, по данным гидрометцентра, в среду, 24 марта, облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -4… -9°С, днем воздух прогреется до 0… +5°С. Ветер юго-западный — 4-9 метров в секунду.

В четверг, 25 марта, в регионе обойдется без существенных осадков. Ночью похолодает до -5… -10 °С, но днем столбики термометров поднимутся до +3… +8 °С. Ветер неустойчивых направлений 1-6 метров в секунду.

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