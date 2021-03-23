В Челябинске из-за ремонта отключат светофоры на двух перекрестках

Об отключении светофоров на двух перекрестках в Челябинске предупредили в мэрии.
Фото: Андрей АБРАМОВ
На двух перекрестках в Челябинске во вторник, 23 марта, временно отключат светофоры из-за планового ремонта. В мэрии просят автомобилистов быть внимательными на дорогах.
По данным АО «СМЭУ», светофоры отключат на перекрестке улиц Степана Разина и Овчинникова. Здесь запланирована замена оборудования, и нерегулируемое движение будет действовать всего полчаса — с 9:30 до 10:00.
Два с половиной часа не будет работать светофор в центре Челябинска. С 9:30 до 12:00 в связи с реконструкцией его отключат на пересечении улицы Энгельса с улицей Коммуны.
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