В Челябинске из-за ремонта отключат светофоры на двух перекрестках

Об отключении светофоров на двух перекрестках в Челябинске предупредили в мэрии. Фото: Андрей АБРАМОВ

На двух перекрестках в Челябинске во вторник, 23 марта, временно отключат светофоры из-за планового ремонта. В мэрии просят автомобилистов быть внимательными на дорогах.

По данным АО «СМЭУ», светофоры отключат на перекрестке улиц Степана Разина и Овчинникова. Здесь запланирована замена оборудования, и нерегулируемое движение будет действовать всего полчаса — с 9:30 до 10:00.

Два с половиной часа не будет работать светофор в центре Челябинска. С 9:30 до 12:00 в связи с реконструкцией его отключат на пересечении улицы Энгельса с улицей Коммуны.

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