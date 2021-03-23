Ежедневно в Челябинской области выявляют новые случаи заражения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 137 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 55 574. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 233 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 49 023 человека. Под присмотром врачей остаются 4 234 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,774 миллиона человек. За прошедшие сутки — 3050 тестов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru