Коллектив челябинского зоопарка попросил Текслера и Котову не увольнять директора учреждения

Возможные кадровые перестановки лихорадят челябинский зоопарк. Фото: chelzoo.ru

В Челябинске 24 марта истекает срочный трудовой договор с директором МБУК «Зоопарк» Юрией Леончиком. Коллектив опасается, что власти не будут продлевать контракт с их действующим руководителем. Сообщения против увольнения люди начали оставлять в комментариях под постами на странице губернатора Алексея Текслера и в официальном сообществе городской администрации во «ВКонтакте».

— Коллектив зоопарка против увольнения действующего директора Леончика Юрия Анатольевича, — пишут челябинцы. — Юрий Анатольевич один из немногих справедливых руководителей, вникающий в каждую сферу деятельности учреждения, в любое время можно подойти и решить вопрос. С приходом Леончика коллектив почувствовал здоровую атмосферу, что благоприятно влияет не только на рабочий процесс, но и на отношения внутри коллектива и на самочувствии наших животных.

В пресс-службе мэрии корреспонденту КП-Челябинск подтвердили, что в среду у Юрия Леончика истекает срок трудового контракта, но окончательного решения еще не принято.

—Сейчас речи об увольнении не идет, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — Речь идет о том, что заканчивает действие трудовой контракт. Решения пока нет. Кадровое решение будет принимать глава Челябинска Наталья Котова. Подробный комментарий сможем дать после среды.

По данным источника КП-Челябинск, в среду у Натальи Котовой и Юрия Леончика запланирована встреча. Скорее всего, на ней будет решаться вопрос о заключении нового трудового контракта.

Добавим, что за минувшие 13 лет у челябинского зоопарка было пять руководителей. Юрий Леончик руководит учреждением с 2014 года, и коллектив положительно отзывается о действующем директоре.

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