Грядет посевная: как в Челябинской области поддержат село

Посевная все ближе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аграрии Челябинской области готовятся к посевной. По прогнозам синоптиков, богатая на снег зима обернется на Южном Урале мощными паводками. В министерстве сельского хозяйства заявляют, что сейчас главная задача — позаботиться о снегозадержании на полях, чтобы влага хорошо пропитала почву. Работы по сбережению снега начинаются осенью, когда землю перепахивают, чтобы бороны-зябы мешали выдуванию зимнего покрова.

В пресс-службе минсельхоза сообщили: по распоряжению губернатора Алексея Текслера господдержка села усилится.

— До 1 июня селяне получат стимулирующие выплаты — 174 млн. руб. и 316 млн. руб. в качестве погектарных (компенсирующих) выплат. Компенсируют часть затрат на покупку удобрений и элитных семян. 83 млн. руб. — на обновление парка сельхозтехники. Из областного и федерального бюджетов субсидиями аграрии получат более 780 млн. руб, — сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

По распоряжению губернатора планируется масштабное увеличение клина пашни под пары и масличные. В приоритете — развитие кормовой базы для животноводства. В прошлом году корма подорожали из-за засухи. Решением главы области селянам выплатили 60 млн. руб. субсидий.

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