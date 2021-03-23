В Челябинской области задержали парня, получившего в посылке наркотики из Китая

В посылке нашли наркотики. Фото: пресс-служба Челябинской таможни.

В Челябинской области задержали 26-летнего парня, получившего посылку с наркотиками из Китая. Молодому человеку грозит срок за контрабанду запрещенных веществ. Поставку пресекли челябинские таможенники вместе с транспортной полицией.

26-летнего жителя Магнитогорска задержали, когда тот получал посылку в офисе службы экспресс-доставки. Внутри оказалось 50 граммов белого порошка. Эксперты определили, что вещество наркотическое. По версии следствия, парень заказал доставку наркотиков из Китая.

— Челябинская таможня в отношении получателя посылки возбудила уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»), — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. — Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время ведутся следственные действия.

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