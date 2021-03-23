На Южном Урале вырос спрос на защиту от DDoS-атак

Предприятия Челябинской области стали чаще инвестировать в защиту от киберугроз. Перевод бизнес-процессов в онлайн и необходимость обеспечить работоспособность интернет-ресурсов 24/7 вызвали повышенный интерес к сервисам безопасности. В МегаФоне подсчитали, что спрос на решение по защите от DDoS-атак в регионе вырос в прошлом году в 12 раз.

DDoS-атаки являются одним из распространенных видов киберугроз. Они опасны из-за большого количества одновременных запросов, которые поступают на серверы компании, что может привести к полному или частичному отказу работы сетевых ресурсов.

Платформа, которую предлагает МегаФон,постоянно отслеживает входящий трафик и в автоматическом режиме очищает его в случае выявления угрозы. Противодействие атаке начинается уже через 5-15 секунд после обнаружения. Для простых пользователей этот процесс незаметен, а доступ к ресурсам предоставляется в обычном режиме.

— Мы видим, что наше решение стало востребовано, как у крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Платформа всего за несколько часов интегрируется в информационные системы клиента, при этом не требуется покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование или менять сетевые настройки. Также у бизнеса растет интерес к аудиту уязвимостей IT-систем, защите мобильных устройств и конфиденциальной информации, настройке доступа к данным со смартфонов, — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

Активными пользователями защиты стали промышленные предприятия, компании оптовой и розничной торговли, транспортные и финансовые организации. Еженедельно платформа оператора отражает в среднем 25 атак на уральские компании. При этом каждый четвертый клиент подвергался атаке более 10 раз за год.

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