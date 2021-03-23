В Челябинске слесаря троллейбусного депо насмерть придавило двигателем

Несчастный случай произошел в ремонтном цехе. Фото: Google.com/maps/

В троллейбусном депо Челябинска трагически погиб слесарь. Мужчину придавило сорвавшимся двигателем во время ремонта электротранспорта. Как сообщил КП-Челябинск руководитель следственного отдела СК по Курчатовскому району Антон Минеев, начата доследственная проверка.

— Вчера, 22 марта, трагически погиб мужчина 1962 года рождения в цехе троллейбусного депо, — рассказал КП-Челябинск Антон Минеев. — Пока преждевременно делать какие-то выводы. По данному факту проводятся все необходимые экспертные исследования, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверка будет дана соответствующая правовая оценка.

Мужчина в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые в жизнью. Он скончался на месте происшествия.

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