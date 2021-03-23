Участник банды вымогателей из Челябинской области предстанет перед судом

Бандиты отбирали деньги у копейчан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключении в отношении участника банды вымогателей. Группировка появилась в конце 2013 года, а в июле 2015 года она превратилась в самую настоящую организацию. До 2017 года члены ОПГ терроризировали жителей Копейска, вымогая у них деньги под разным предлогом.

Один из участников банды вынудил копейчанина отдать ему 90 тыс. рублей, угрожая насилием. Теперь задержанному придется отвечать перед судом.

— Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По первой статье ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, а по второй — все 15. Что касается главарей банды и других участников, то их дела уже находятся на рассмотрении в Копейском городском суде.

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