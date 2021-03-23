В столкновении двух иномарок в Челябинске пострадала 4-летняя девочка

Девочка ехала в одной из иномарок. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске в столкновении Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer на проспекте Победы пострадала четырехлетняя девочка. За управлением машин находились женщины 26 и 30 лет соответственно. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП произошло 22 марта в 12:48 около дома №337 по проспекту Победы. Столкнулись Hyundai Solaris под управлением 26-летней женщины и Mitsubishi Lancer, за рулем которой находилась 30-летняя водитель.

Как уточнили в управлении ГИБДД по Челябинску, авария произошла, когда Hyundai Solaris поворачивал налево на регулируемом перекрестке, а Mitsubishi Lancer двигался со встречного направления прямо.

— В результате происшествия пострадала девочка 2016 года рождения, она находилась в Hyundai Solaris, — добавили в Госавтоинспекции.

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