В Челябинске прошел VII Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств

В минувшую субботу, 20 марта, во дворце спорта «Надежда» в седьмой раз прошел всероссийский фестиваль адаптивных единоборств, организованный челябинским филиалом «Российского союза боевых искусств» при поддержке регионального отделения партии «Родина».

В Челябинск приехали спортсмены боевых искусств с ограничениями здоровья. Поединки специально адаптированы под физические возможности бойцов и предлагают особый опыт как для участников соревнований, так и для зрителей.

Специально для гостей и участников фестиваля партия «Родина» совместно с Центром историко-культурного наследия Челябинска организовали экскурсию по столице Южного Урала.

Несколько десятков спортсменов из Алтайского края вместе с тренером прошлись по главной пешеходной улице города — Кировке, узнали о прошлом знаковых зданий и памятников, а также узнали краткую, но подробную историю о Челябинске.

— У многих гостей нашего города стойкий стереотип, что Челябинск — исключительно индустриальный мегаполис. И каждый раз приятно видеть удивление на лице туристов, когда они видят наш центр, богатый старинными зданиями, памятниками и историей, отсылающей ко временам императоров и царей. Участники фестиваля были в восторге от нашей Кировки. От себя лично хочу выразить особую благодарность ЦИКН Челябинска и его сотрудникам за прекрасную и информативную лекцию, — поделился впечатлениями Сергей Смышляев, руководитель регионального отделения партии.

На открытии фестиваля традиционно были представлены почетные гости фестиваля. Среди них — члены партий: исполнительный директор филиала РСБИ Олег Строгонов и многократный чемпион мира и Европы, российский боец муай-тай и кикбоксингаХаял Джаниев.

Также гостям и участникам были продемонстрированы показательные бои южноуральских школ боевых искусств — айкидо, тхэквондо и пара-карате. По итогам соревнований лучшие спортсмены станут участниками российских и международных первенств.