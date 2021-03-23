В Челябинской области молодая мать получила год колонии за то, что расплачивалась сувенирными деньгами

Ей удалось набрать товара на 18 тыс. рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Троицке Челябинской области суд вынес приговор 30-летней жительнице Верхнеуральского района. Осенью 2019 года к ней пришла идея использовать сувенирные деньги как настоящие. Один раз получилось — и понеслась. Женщина вооружилось кипой двухтысячных купюр и купила себе телефон за 8 тыс., несколько раз закупилась в магазине и заправила машину. За два месяца она наделала покупок на 18 тыс. рублей.

— Она признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Ранее женщина 7 раз судима за совершение преступлений против собственности небольшой тяжести.

С учетом прежней судимости ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако отправят ее туда не скоро. Дело в том, что у осужденной есть годовалый ребенок, поэтому отбывать свой срок женщина отправится лишь тогда, когда ребенку исполнится 14 лет.

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