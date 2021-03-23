Бывший вице-спикер челябинского ЗСО возгласил завод «Росатома»

Константин Захаров стал директором завода. Фото: Мы с Маяка | Атомный Озёрск 74 / Vk.com

Бывший заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Константин Захаров стал директором одного из подразделений ПО «Маяк», входящего в структуру «Росатома». Известный в регионе политик и промышленник возглавил приборно-механический завод. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе предприятия.

— Приказ о назначении Константина Захарова на должность директора приборно-механический завод ПО «Маяк» был подписан вчера, — рассказали КП-Челябинск на предприятии.

Константин Захаров — известный в регионе политик и промышленник. На протяжении нескольких созывов он являлся депутатом Законодательного Собрания области. Также Захаров возглавлял челябинский завод «Теплоприбор», а с 2006-го года являлся председателем совета его директоров. В 2003 году удостоен звания «Лучший менеджер России».

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