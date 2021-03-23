Челябинская рок-вокалистка сшила платье из мусора, чтобы вдохновить фанатов разделять отходы

Ирина около пяти лет сортирует отходы дома и сдает их на переработку. Фото: Ирина Агафонова

Вокалистка челябинской рок-группы NordoN Ирина Агафонова смастерила себе особенное концертное платье. Длинный подъюбник она украсила мусором: пакетами, одноразовыми стаканчиками, тарелками, упаковкой и прочим хламом. Костюм девушка назвала «Мусорная свалка» и хочет им привлечь внимание к проблеме раздельного сбора отходов. Наряд Ирина сшила специально к песне «Пластик», где выразила свою позицию по теме экологии.

Ирина около пяти лет сортирует отходы дома и сдает их на переработку. Раз в несколько месяцев она отвозит в «Разделяйку» 60-литровые мешки с пластиковыми бутылками, стаканчиками из-под йогуртов, пустыми консервными банками, стеклом и тюбиками из-под зубной пасты. Весь мусор девушка предварительно моет и очищает от наклеек.

Своим концертным платьем Ирина хочет привлечь внимание к проблеме раздельного сбора отходов. Фото: Ирина Агафонова

— Посчитайте, сколько пластикового мусора мы покупаем и выбрасываем ежедневно. Все это отправляется на свалки и не разлагается. Пластик распадается в микропластик, попадает по сточным водам в экосистему и его едят животные, рыбы…а потом этот пластик едим мы, — рассказала экоактивистка изданию Hornews.com. — И зная это, в магазинах все равно продается пластиковая посуда, йогурт в красивых белых стаканчиках, мясо в пластиковых контейнерах. Каждый овощ заворачивают в полиэтилен. Этот пластиковый мир меня начал пугать, ведь мы так живем относительно недавно, а результат уже виден невооруженным взглядом.

Ирина активно участвует в проекте «Разделяйка». Фото: Ирина Агафонова

Отправляя мусор на переработку, Ирина и другие участники акции пытаются хотя бы немного снизить количество мусора, которое будет веками гнить, загрязняя окружающую среду.

Фото: Ирина Агафонова

КСТАТИ

Команда NordoN выступит в Челябинске в пятницу, 26 марта, в числе приглашенных музыкантов на сцене рок-клуба OZZ. Подробнее о концерте читайте по ссылке.

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