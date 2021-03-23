Из бюджета Челябинской области выделят более 300 млн рублей на три новых приюта и содержание животных

Приюты сделают в Агаповском, Сосновском и Катав-Ивановском районах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области до 2022 года откроют три новых государственных приюта для животных. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании депутатов ЗСО. Один из приютов будет находиться в Агаповском районе, и откроется он уже в апреле этого года. Два других, в Сосновском и Катав-Ивановском районах, появятся до 2022 года. На эти цели из областного бюджета выделят 255,5 млн рублей, а еще 75,4 млн рублей пойдут на содержание животных.

— На федеральном уровне правительством РФ подготовлен законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными, которым предусматриваются штрафы для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 150 тысяч рублей, — добавил Владимир Павлов.

Заксобрание предлагает установить единые правила по содержанию домашних животных на территории всей России. Это касается собак и кошек. А в регионе планируется введение обязательной регистрации и ветеринарного учета животных.

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