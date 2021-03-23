Челябинского ветеринара отправили в колонию за взятки на сумму в полмиллиона рублей

Приговор в отношении ветеринара уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор, который вынесли врачу-ветсанэксперту городской станции по борьбе с болезнями животных. Он был признан виновным в получении взятки и в служебном подлоге (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в суде, в период с января 2019 по февраль 2020 года ветеринар получал взятки от предпринимателей на сумму свыше 530 тысяч рублей. За эти деньги он намеренно не проводил оценку товаров животного происхождения и вносил в документы ложную информацию о совершенных проверках.

Специалиста приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Такое решение вынес Советский районный суд Челябинска в сентябре прошлого года. Однако сам ветеринар с вердиктом инстанции не согласился.

— Осужденный и его защитник обжаловали приговор, просили снизить наказание. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалоб, приговор оставил без изменения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что приговор в отношении ветеринара уже вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru