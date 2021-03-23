«Фортум» оштрафовали на 20 тысяч рублей за загрязнение озера в Челябинской области

Нарушения были выявлены на озере Улагач в Озерске. Фото: vk.com / Поисково-спасательная служба Челябинской области

Природоохранная прокуратура Челябинской области провела проверку по факту загрязнения озера Улагач в Озерске. Надзорное ведомство установило, что в водоем были сброшены нефтепродукты в виде турбинного масла. Ответственным в этом нарушении признали Аргаяшскую ТЭЦ, принадлежащую компании «Фортум».

— Согласно результатам лабораторных испытаний, в результате аварийной утечки превышение по нефтепродуктам в сравнении с разрешением на сброс загрязняющих веществ в водный объект для электростанции в озеро Улагач составило от 9,3 раз до 26,8 раз, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской природоохранная прокуратуры.

Юридическому лицу компании назначили штраф в виде 20 тыс. рублей, а должностные лица должны будут выплатить в казну государства сумму в 25 тыс. рублей.

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