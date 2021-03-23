Стратегическая тема: Алексей Текслер участвовал в совещании по вопросам национальной безопасности

Губернатор Челябинской области работал в Ханты-Мансийске. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 23 марта, губернатор Челябинской области работал в Ханты-Мансийске. Как сообщает пресс-служба главы региона, в столице ХМАО прошло окружное совещание по вопросам национальной безопасности.

Заседание вели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

В прошлом году в УрФО не допущено преступлений террористической направленности, сообщил Николай Патрушев. На территории Большого Урала предотвращено два теракта, задержаны 25 участников бандформирований. Возбуждено 11 уголовных дел в отношении членов международных террористических организаций.

Еще один показатель: заблокирован доступ к 100 интернет-ресурсам экстремистского и террористического толка. В УрФО пресечено 11 каналов незаконной миграции.

Чтобы занять молодежь и подростков полезным делом, нужно предлагать им возможности для интересного досуга, развивать спорт. Особенно на селе, подчеркнул Патрушев. Важная тема — межконфессиональный мир и уважение друг к другу представителей разных вер и национальностей.

— Наша Челябинская область исторически многонациональна и поликонфессиональна. На Южном Урале люди дорожат национальной самоидентичностью и уважительно относятся к обычаям, языку, вере других народов. И мы активно работаем над сохранением стабильной обстановки в регионе, — сказал по итогам совещания губернатор Алексей Текслер.

Напомним, недавно глава Челябинской области вручил премии южноуральцам за заслуги в области национальной политики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru